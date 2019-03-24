محافظة شمال سيناء تعلن تسليم 237 معلما وأخصائيا مساعدا العمل اليوم

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أنه سيتم تسليم 237 معلما وأخصائيا مساعدا العمل اليوم 24 مارس، وهم من سبق ترشحهم فى مسابقة المعلمين.

ودعا البيان المرشحين بالتوجه لمديرية التربية والتعليم للتوقيع على العقود واستلام خطابات التوزيع لمقرات عملهم.

كانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء نشرت فى نهاية ديسمبر من العام الماضى، كشفا للنتيجة النهائية لمسابقة الـ (237) معلما وأخصائيا مساعدا، تضمن أسماء معينين فى تخصصات تربية فنية وموسيقية ومسرح وصحافة وميكانيكا ومعمارية ونسيجية وتطوير تكنولوجى.