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غلق طريق الفرافرة – الواحات البحرية لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 24 مارس 2019 12:44 ص
غلق طريق الفرافرة – الواحات البحرية لسوء الأحوال الجوية أتربة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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قرر مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، منذ قليل، غلق طريق الفرافرة – الواحات البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام مستوى الرؤية بالطريق حرصا على حياة مستخدمى الطريق.

 

من جانيه أكد مدير الإدارة العامة للمرور بالوادى الجديد، العميد طارق ألهم، إعداد مجموعة من الخطط وبدائلها بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء محمد كمال سالم، للتغلب مواقف قد تحدث خلال موجة الطقس السيئ وإيجاد طرق ومحاور بديلة والدفع بمجموعة كبيرة من سيارات الانضباط المرورى والأوناش لرفع أى سيارات ومركبات متعطلة فى الطرق جراء سواء الاحوال الجوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

 

وأهاب مدير مرور الوادى الجديد، توخى الحذر أثناء القيادة حال العواصف الترابية لعدم تعرضهم للخطر وعدم تجاوز السرعات المقررة، خاصة على المحاور والطرق الرئيسية التى تشهد حوادث متكررة بسبب الأخطاء البشرية المستمرة، التى أبرزها القيادة بسرعات جنونية تعرض الشخص وغيره للخطر.

 

وكانت قد ضربت عاصفة ترابية شديدة مركز الفرافرة مساء امس السبت، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية بالمحافظة والصحراء الغربية، وأدت إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة والداخلية فى القرى والمدن بالإضافة إلى زحف الكثبان الرملية على الطرق الأسفلتية.

 

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، قرر رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة؛ تحسبًا لتقلبات حالة الجو بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية تسببت فى حجب الرؤية على الطرق السريعة وفى مداخل المدن والقرى.

 

وكانت الهيئة العامة الأرصاد، أكدت فى بيان لها، عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


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