غدا.. افتتاح معرض الكتاب فى دورته الـ15بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تفتتح مكتبة الإسكندرية غدا، فى الواحدة ظهرا معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، والذى يستمر حتى 7 أبريل المقبل، بحضور الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية ضيف شرف المعرض، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ولفيف من الشخصيات العامة.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، أن معرض الكتاب يعد احتفالية ثقافية سنوية تحرص مكتبة الإسكندرية عليها لتكون إطلالة ثقافية جديدة تقدم الكثير من النماذج الفنية والثقافية التى يحرص الجمهور على متابعتها.

ويلتقى جمهور المعرض، مع أولى فعاليات البرنامج الثقافى فى أول يوم الافتتاح فى السادسة مساء، مع لقاء مفتوح مع الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، حيث يتحدث عن رؤيته فى الواقع الثقافى المصرى والعربى الراهن.

يضم المعرض حوالى 50 دار نشر مصرية وعربية، ويحتوى على أجنحة لأربع دول عربية هم الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومى للصحة النفسية، المركز القومى للترجمة، وقنصلية فلسطين، كما تنضم أجنحة سور الأزبكية أيضا داخل مكتبة الإسكندرية هذا العام.

وتضم فعاليات المعرض الذى يستمر لمدة 14 يوما، هذا العام عدد ضخم من الفعاليات الثقافية تصل إلى أكثر من 165 حدث ثقافى، وأكثر من 650 متحدثا متنوع ما بين الفن والأدب والعلوم والشعر والقصة والرواية والفكاهة.