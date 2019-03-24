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عمومية فودافون تعتمد توزيع أرباح بقيمة 5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات

الأحد، 24 مارس 2019 11:34 ص
عمومية فودافون تعتمد توزيع أرباح بقيمة 5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات المهندس عادل حامد العضو المنتدى والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للإتصالات
كتبت هبة السيد
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وافقت الجمعية العامة لشركة فودافون منذ قليل على اعتماد توزيع أرباح الشركة عن العام المالى المنتهى، والذى يتضمن حصول الشركة المصرية للاتصالات - المملوكة للدولة بنسبة 80% على نحو 5.5 مليار جنيه عن أرباح حصتها بفودافون البالغة نسبة 45% وفقا لما أكده مسؤول رفيع لليوم السابع. 
 
وتحصل فودافون العالمية التى تمتلك حصة 55%على نصيبها من الأرباح أيضا وتصل إلى نحو 5 مليار 940 مليون جنيه وفقا للمصدر
 
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات، يوم 18 فبراير الماضى، اتفاقيتين مع شركة فودافون مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إحداهما لتوزيع الأرباح والثانية خاصة بتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية اعتماداً على شبكة المصرية.
 
وتمثل تلك الأرباح نسبة 82% تقريباً من أرباح الشركة المؤجلة لدى شركة فودافون مصر منذ سنوات، وكشف مصدر بفودافون فى وقت سابق، أن الشركة المصرية للاتصالات  وبموجب اتفاق توزيع الأرباح ستكون قد حصلت على 92% من أرباحها لدى فودافون منذ بدء استثمارها ويتبقى نحو 8% أرباح محققة لم يتم توزيعها. 
 
وسيتم صرف أرباح المصرية للاتصالات لدى فودافون على قسطين الأول مبلغ 4.8 مليار جنيه فى مارس 2019، ومبلغ 0.7 مليار جنيه فى يونيو 2020.
 
الاتفاقية الثانية الموقعة مع الشركة المصرية للاتصالات بخصوص تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية اعتمادا على شبكة المصرية للاتصالات تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه.

 


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