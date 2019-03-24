video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 03:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"ضوء البروج" يزين سماء المساء بالوطن العربى ويرصد بالعين المجردة

الأحد، 24 مارس 2019 02:30 ص
"ضوء البروج" يزين سماء المساء بالوطن العربى ويرصد بالعين المجردة ضوء البروج - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعى من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج فى سماء المساء، وحاليًا القمر غادر سماء بداية الليل، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته ضوء البروج بالمنطقة العربية وكامل النصف الشمالى من الكرة الأرضية.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد غروب شمس يرصد ضوء البروج بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة، لافتًا إلى أنه لا يمكن رؤية ضوء البروج من داخل المدن بسبب التلوث الضوئى لذلك يجب الذهاب لموقع مظلم خارج المدن لرؤيته .

 

وتابع التقرير، أنه يمكن العثور على ضوء البروج يمتد من الأفق الغربى باتجاه مجموعة نجوم الثور، ويمكن تمييز هذه المجموعة النجمية بسهولة بواسطة اثنين من علامتها المميزة ـ نجم الدبران وعنقود نجوم الثريا اللذان سوف يظهران فوق الأفق الغربى بمجرد بداية الليل .

 

ويرجع سبب حدوث ضوء البروج انعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار الواقعة ما بين الكواكب وتدور حول الشمس فى الجزء الداخلى من نظامنا الشمسى، ويعتبر هذا الوقت الأفضل لرؤية ضوء البروج، نظرًا لأن دائرة البروج تكون متعامدة تقريبًا مع الأفق فى ليالى مارس وأبريل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

بعد 10 سنوات من اكتشافه.. علماء فلك يؤكدون وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية

علماء فلك يقتربون من اكتشاف حياة جديدة على كوكب المريخ

ضوء البروج

البروج

الفلك

الربيع




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة