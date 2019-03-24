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ضبط 20 طن تمور فاسدة و6 أطنان أسمدة مدعمة خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأحد، 24 مارس 2019 11:13 ص
ضبط 20 طن تمور فاسدة و6 أطنان أسمدة مدعمة خلال حملة تموينية بالبحيرة بلح غير صالح - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين عن ضبط 20.625 طن بلح تمور به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمى بمدينة دمنهور.

وضبط كمية 6.150 طن أسمدة زراعية مدعمة داخل محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز الدلنجات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ى .ع .أ- 45 سنة" المـدير المسئول عن مخبز بلدى بدمنهور، لقيامه بتجميع دقيق بلدى لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط كمية 350 كيلو دقيق بلدى مدعم.

وضبط  "ج ع ب- 42 سنة" صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، كائنة بمدينة كوم حمادة لحيازة وتخزين لحوم مفرومة فى أطباق بدون بيانات وعلامات تجارية، حيث تم ضبط كمية 1.340 طن لحوم مفورمة.

 

 


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