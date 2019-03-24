ضبط نصاب استولى على أموال شاب بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط نصاب بعد قيامه بالاستيلاء على أموال شاب بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية، وقيامه بتزوير تأشيرة دخول للمجني عليه.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من "كريم ع.ع" مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقيام "محمود ر.ص" مواليد 1983، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره إلى إحدى الدول العربية.

وبالبحث والتحرى، تبين صحة الواقعة، وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارجن من خلال إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والإعلان عن نشاطه الإجرامى، وتوفير فرصة عمل بإحدى الدول العربية، والاستيلاء من الشاكى علي مبلغ 35 ألف جنيه، من أصل مبلغ 80 ألف جنيه مقابل ذلك، وإعطائه تأشيرة دخول"مزورة"، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.