صور.. "مدبولى" يودع رئيس الوزراء العراقى بمطار القاهرة بعد زيارته الرسمية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

ودع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، بمطار القاهرة، عائدا إلى العراق، بعد أن اجرى زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.

وتوجه رئيس الوزراء العراقى بالشكر لمصر قيادة وشعباً على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، التى لمسها والوفد المرافق له منذ وصوله القاهرة. وأعرب عبد المهدى عن سعادته بالمباحثات المثمرة التى أجراها مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين فى مصر، مؤكداً تطلع حكومته لتفعيل كافة جوانب التعاون التى تم الاتفاق عليها.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولى ، عن شكره لضيف مصر الكبير على اختياره مصر لتكون أول دولة يزورها منذ توليه مهام منصبه ، مؤكدا أن تلك الزيارة تمثل نقلة نوعية فى علاقات البلدين ، فيما أعرب عبد المهدى ، عن تطلعه للقاء مدبولى فى بغداد الشهر القادم لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.



















