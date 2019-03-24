صور.. رانيا المشاط: إدراج الأخلاق السياحية بمناهج التعليم قريبا

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إنه جارى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، للعمل على إخراج ميثاق الأخلاقيات السياحية، والذى سيتم تدريسه للطلاب للتعريف بأهمية السياحة، وكيفية التعامل مع السياح، والتى يمكن من خلالها خلق جيل جديد يعى أهمية السياحة.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية فى دورته الخامسة والأربعين، الذى يقام هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يومى 24 و25 مارس الجارى.

ونوهت وزيرة السياحة بالدور العام لمنظمة السياحة العالمية، التى تقوم به لدعم القطاع معبرة عن آمالها لانطلاقة جديدة خلال العام الجارى، لافتة إلى أن المؤتمر سيستعرض تقرير السياحة الدولية فى 2018، وتطلعات القطاع فى 2019 .

وعرضت وزيرة السياحة، أهم تطورات قطاع السياحة وبرنامج الإصلاح الهيكلة للقطاع الذى حظى بدعم الحكومة وأجهزة الدولة، لتحقيق تنمية مستدامة متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

وأشارت دكتورة رانيا المشاط، إلى أن المنتدى سيعقد عدة جلسات حوارية منها دور الابتكار التكنولوجى، وأهمية الحلول الرقمية فى تعزيز التجربة السياحية، ومناقشة ما يمكن توقعه فى المستقبل بفضل التقدم التكنولوجي والاستفادة من ذلك في قطاع السياحة، وجلسة عن أهمية السياحة المستدامة.

وقالت دكتورة رانيا المشاط ان المنتدى سيشهد المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة، كما سيتم الإعلان عن عن مشروع رواد 2030 لحاضنات الأعمال في السياحة وتعزيز الابتكار ودعم المشاريع والشركات الناشئة.