صور.. رئيس الوزراء يلتقى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

- مدبولى يعرب عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع الوكالة خلال الفترة القادمة



- مارك جرين: فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع مصر فهى دولة ذات أولوية على أجندة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة، والسفير رضا حبيب، مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد فى مستهل اللقاء على الأهمية الكبيرة لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر والولايات المتحدة، معربًا عن تقدير مصر لكل ما قدمته الولايات المتحدة لمصر على مدار العقود الماضية من دعم ومساعدات إنمائية من خلال برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع الوكالة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا أيضًا بالتعاون مع المجتمع المدنى كشريك رئيسى للتنمية فى البلاد.

وأشار إلى ما يتم تنفيذه فى مصر حاليا من مبادرات وطنية لتدريب وتأهيل الشباب وخلق الكوادر التى تلبى احتياجات سوق العمل، وتعزز ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أكد جرين، على أن الولايات المتحدة فخورة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية على أجندة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن ثم كان حرصه على زيارتها والتعرف عن قرب على جوانب التعاون القائم.

وأضاف جرين، أن ما رآه من تطور خلال هذه الزيارة يجعله يتطلع لتكرار الزيارة مستقبلًا.

وردًا على استفسار جرين بشأن أولويات اهتمام الحكومة المصرية، أوضح مدبولى أن الإصلاح الهيكلى يمثل أولوية متقدمة من أجل البناء على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح المالى والنقدى، مع تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لدفعه إلى زيادة انخراطه فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الحكومية فى مجال البنية التحتية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبدى تحمس الوكالة للمساهمة بخبراتها الفنية ودعمها المادى من أجل مساعدة مصر فى المجالات ذات الأولوية، مشيدًا أيضًا برئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى وما تمثله من فرص للتعاون مع الوكالة لتعزيز جهود التنمية فى الدول الأفريقية.

وأكد جرين حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز التعاون مع مصر، حيث وصل إجمالى الاتفاقيات الثنائية الموقعة فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحى، والصحة، والتعليم العالى والأساسى، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالى 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال من خلال صندوق الاعمال المصرى - الأمريكى.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لوضع الأولويات التنموية لمصر والتى تتضمن تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير البنية الاساسية والخدمات الصحية والبيئية فى المحافظات الأكثر احتياجا، على جدول برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك فى ضوء خطط التنفيذ المتفق عليها بين الجانبين.