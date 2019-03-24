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صور.. "التضامن" تواجه تعاطى المخدرات بتنظيم 106 دورات رياضية لطلاب المدارس

الأحد، 24 مارس 2019 02:53 م
صور.. "التضامن" تواجه تعاطى المخدرات بتنظيم 106 دورات رياضية لطلاب المدارس دورى رياضى لحملة " انت أقوى من المخدرات "
كتب مدحت وهبة
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أطلق  صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، دورى رياضى  لطلاب المدارسوالمعاهد الأزهرية  فى إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات " لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات باستخدام أساليب فنية ورياضية وثقافية، بمشاركة وزارة الشباب وبالتعاون مع مديريات التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، حيث سيتم تنظيم 106 دورى رياضى على مدار شهر  فى مختلف المحافظات.
 
وانطلق أول دورى رياضى على مستوى الجمهورية من مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية  باعتباره سفير حملة  " أنت أقوى من المخدرات " لدىصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحرص المتطوعون  لدى الصندوق  على تنظيم مسيره والتوجه  لزيارة منزل أسرة محمد صلاح بالقرية، والتقاط الصورالتذكارية معهم  حاملين صور محمد صلاح مرددين هتافات " أنت أقوى من المخدرات ".
 
وقالت غادة والى، وزيرة  التضامن  الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى تصريحات اليوم  إنه يتم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية  لتوعية  الطلاب  بأضرار تعاطى المخدرات فى مراحل التعليم المختلفة، باستخدام أساليب إبداعية، تتماشى مع المراحل العمرية لكلفئة  مع تصحيح المفاهيم المغلوطة والمعتقدات الخاطئة من كوّن المخدرات تساعد على التركيز وغيرها من المفاهيم المغلوطة بهدف حماية  الطلاب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما يتم العمل أيضا على بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعى وربط هذهالمهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.
 
 
من جانبه أوضح  عمرو عثمان،  مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ان تنظيم 106 دورى رياضى يستهدف  مشاركة الطلاب فى4 الاف مدرسة ومعهد ازهرى فى مختلف المحافظات  ،حيث يتم تنظيم  دورى لكل 20 مدرسة ومعهد ازهرى  ويستهدف الدورى توعية  الطلاب بالمراحل الإعداديةوالثانوية بأضرار تعاطى المخدرات والتأكيد على أن  الرياضة تعد من العوامل الاساسية لحماية الطلاب والشباب من الوقوع فى براثن الادمان  .
 
دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (2)
دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (2)

دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (3)
دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (3)

دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (4)
دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (4)

دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (1)
دورى رياضى لحملة انت أقوى من المخدرات (1)
 

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