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صور.. احتجاجات جديد للمعلمين المغاربة للمطالبة بتحسين ظروف العمل

الأحد، 24 مارس 2019 08:02 م
صور.. احتجاجات جديد للمعلمين المغاربة للمطالبة بتحسين ظروف العمل مظاهرات المعلمين فى المغرب
(رويترز)
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بدأ نحو عشرة آلاف معلم مغربى، اليوم الأحد، احتجاجا جديدا فى العاصمة الرباط، للمطالبة بتحسين ظروف العمل بعد ساعات من تفريق مظاهرة أخرى لهم باستخدام مدافع المياه.

وخرجت المظاهرة بدعوة من "الائتلاف الوطنى للدفاع عن التعليم العمومى" المكون من نحو 40 هيئة سياسية ونقابية وهيئات من المجتمع المدنى دفاعا عما سموه "التعليم العمومى المغربي" وتحسين أوضاع المعلمين، وبدأ المعلمون مسيرة سلمية من وزارة التعليم فى الرباط إلى الميدان المواجه لمبنى البرلمان حيث تدخلت الشرطة فى وقت سابق.

وقال بعض المعلمين إنهم يحتجون على العقود المؤقتة التى يعملون بها، ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين فى الحكومة،  ويأتى نظام التعاقد الذى أثار احتجاج المعلمين فى إطار خطة لإصلاح التعليم المغربى فى الفترة من عام 2015 إلى عام 2030.

وبدأ المعلمون إضرابات عن العمل منذ ثلاثة أسابيع، ويقع المغرب تحت ضغط من المقرضين الدوليين لخفض فاتورة أجور موظفى الخدمة المدنية وتعزيز كفاءة القطاع العام.

مظاهرات فى المغرب (1)
مظاهرات فى المغرب 

 

مظاهرات فى المغرب (2)
مظاهرات فى المغرب 

 

مظاهرات فى المغرب (3)
مظاهرات فى المغرب

 

مظاهرات فى المغرب (4)
مظاهرات فى المغرب

 


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احتجاجات

المعلمين المغاربة

تحسين ظروف العمل

المغرب




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