"صحة أسوان" : تطعيم 160 ألف طالب فى حملة القضاء على الديدان المعوية

أسوان ندى سليم

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن أعداد الطلاب الذين خضعوا للتطعيم خلال فاعليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية عن طريق عقار المبندازول، وصل إلى 160 ألف طالب على مستوى المحافظة.



وأوضح وكيل الوزارة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن نسبة الطلاب الذين شاركوا بالحملة بلغ 82% من إجمالي المستهدف الذي يبلغ حوالي 194,961 طالب علي مستوي المحافظة من طلاب الصف الإبتدائي، موضحا أن الحملة مستمرة حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

