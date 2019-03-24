video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة أسوان" : تطعيم 160 ألف طالب فى حملة القضاء على الديدان المعوية

الأحد، 24 مارس 2019 08:47 م
"صحة أسوان" : تطعيم 160 ألف طالب فى حملة القضاء على الديدان المعوية تطعيم التلاميذ
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن أعداد الطلاب الذين خضعوا للتطعيم خلال فاعليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية عن طريق عقار المبندازول،  وصل إلى 160 ألف طالب على مستوى المحافظة. 

وأوضح وكيل الوزارة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن نسبة الطلاب الذين شاركوا بالحملة بلغ 82%  من  إجمالي المستهدف الذي يبلغ  حوالي 194,961 طالب علي مستوي المحافظة من طلاب الصف الإبتدائي، موضحا أن الحملة مستمرة حتى يوم 28 من الشهر الجاري. 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة أسوان" :تطعيم 114 ألف 785 طالب فى ثانى أيام حملة القضاء على الديدان

اخبار مصر

اخبار محافظات

أسوان

اخبار اسوان

صحة اسوان




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة