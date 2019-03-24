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سكرتير عام الإسكندرية يشدد على دور المتابعة والرصد البيئى

الأحد، 24 مارس 2019 02:40 م
سكرتير عام الإسكندرية يشدد على دور المتابعة والرصد البيئى اجتماع سكرتير عام محافظة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شدد اللواء أحمد بسيونى، السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية على دور المتابعة والرصد البيئى لزيادة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، خلال الاجتماع الدورى الذى ترأسه اليوم مع مسئولى شركة نهضة مصر والمتابعة والرصد البيئى بالمحافظة لمناقشة ما تم من أعمال خلال الأسبوعين الماضين وتقديم خدمة نظافة مرضية لأهالى الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والمهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر، والجهات المعنية.

أكد السكرتير العام على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من عقبة أمام منظومة النظافة بالإسكندرية، وتشوية للشكل الحضارى والجمالي، لافتاً إلى أننا نعمل على إنجاح تجربة سموحة لجمع القمامة، والتى تتم فى جزء من قطاع سموحة للعمل على تعميمها فيما بعد لرفع كفاءة منظومة النظافة، وأننا نعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الأحياء خطة النظافة ومستوى الأعمال التى تمت بنطاق كل حى خلال الأسبوعين الماضيين، وقدم مسئولى المتابعة والرصد البيئى بالمحافظة تقريرا بما تم متابعته ورصده بجميع الأحياء والحملات التى شنت وما تم بها من إنذارات وتحرير محاضر وفرض غرامات

وقد استعرض مسئولى شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، وتم مناقشة جميع الملاحظات التى تم الوقوف عليها فى منظومة النظافة.

كما كلف السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، رؤساء الأحياء بحصر المطابق "البلاعات" التى تسبب خطورة عاجلة على مستوى أحياء الثغر خلال ١٠ أيام للبدء فى رفعها وإصلاحها، وذلك خلال اجتماعه مع مسئولى شركة الصرف الصحى لمناقشة ما يتم تنفيذه بجميع أحياء المحافظة وتوضيح الإجراءات والاستعدادات التى تنفذها الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة النوات الحالية، بحضور اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

كما تم استعراض ما تم فى تكويد شنايش الأمطار على مستوى المحافظة، حيث كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالانتهاء منها نهاية الشهر الجارى لسهولة وسرعة التعامل حال حدوث أية مشكلات بالشنايش

كما تم الوقوف على مشاكل الصرف الصحى بجميع الأحياء، وذلك للبدء فى وضع وتنفيذ حلول هندسية لتفادى تلك المشاكل مع بداية موسم الشتاء القادم .

 

 

 

 


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