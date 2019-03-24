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زراعة الغربية: التنسيق مع الرى لمناقشة توزيع المياه لموسم زراعة الأرز

الأحد، 24 مارس 2019 02:00 ص
زراعة الغربية: التنسيق مع الرى لمناقشة توزيع المياه لموسم زراعة الأرز زراعة الأرز أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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أكد المهندس على عبد الجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، أن تم إبلاغ كل مركز من مراكز المحافظة بالمساحات المخصصة له من زراعة الأرز، كما تم التشديد على مراعاة الدقة فى توزيع هذه المساحات، كما تم عقد اجتماعات مع مديرى الإدارات الزراعية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية، وذلك لمناقشة توزيع المياه بخصوص مساحات الأرز المصرح لزراعتها لعام 2019.

وأضاف "بيومى" فى تصريح خاص أنه تم التنبيه على الجمعيات بعمل كشوف الأسماء والتجمعات المنزرعة بالأرز من أصل وصورتين، واعتمادها وأخطار الرى بها، مشيرا أنه تم مراعاة قبول طلبات المواطنين والشكاوى سواء بإدراج أحواض أو التضرر من إدراج أى أحواض دون أخرى وبحثها وعمل معاينة لها من قبل الإدارة التابعة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مديرية الرى بالمحافظة بضرورة شن حملات لتطهير الترع والمصارف المستخدمه فى رى الأراضى الزراعية، وبالفعل تقوم مديرية الرى برفع جميع المخالفات بجميع الترع التى يرصد به مخالفات عن طريق إلقاء المواطنين القمامة بها وتطهيرها حفاظا على الرقعة الزراعية.


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