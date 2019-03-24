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رئيس مجلس الأمة الكويتى يتوجه للرياض فى زيارة لمدة يومين

الأحد، 24 مارس 2019 08:45 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتى يتوجه للرياض فى زيارة لمدة يومين رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
أ ش أ
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توجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، على رأس وفد برلمانى، إلى الرياض اليوم الأحد، فى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. 
وقالت شبكة (الدستور) الإخبارية التابعة للمجلس - في بيان صحفي - إنه من المقرر أن يلتقي الغانم والوفد المرافق خلال الزيارة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأضافت أن الوفد سيعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشيرة الى أن الزيارة تتضمن أيضا عقد لقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين.


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