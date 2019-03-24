رئيس شركة مياه القليوبية يطالب بتغليظ العقوبات الخاصة بالاستهلاك الخاطئ للمياه

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه لابد من الحد من استهلاك مياه الشرب وترشيد استخدامها، مشيرا إلي أن الشركة انطلقت في تنفيذ مبادرة "كل نقطة بتفرق" من خلال حملات التوعية في المدارس ومراكز الشباب، إلي جانب مشاركة الأوقاف والكنيسة بالحملة من خلال تخصيص جزء من خطب الجمعة للحديث عن الترشيد.

وأكد "مجاهد" خلال احتفالية مبادرة "كل نقطة بتفرق" التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك في إطار الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه خلال الفترة من 22 إلي 28 مارس، حيث تم إستهداف 24 قرية بالجمهورية لتنفيذ أنشطة الحملة داخلها، أنه لابد من تغليظ العقوبات علي العقوبات علي الاستخدام الخاطئ لمياه الشرب والتي تقدر ب 1000 جنيه، ألي جانب تغليظ العقوبات علي رمي المخلفات بالصرف الصحي.

ووجه "مجاهد"، الشكر لكل المشاركين في المبادرة من عمال الشركة والمواطنين والصحفيين ورجال الشرطة والجيش، مؤكدا أنه سيتم تعميم هذه المبادرة علي كل قري ومدن المحافظة من خلال خطة يتم العمل خلالها لتحقيق أكبر استفادة.