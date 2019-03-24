رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير بمستشفى سموحة لطب الأطفال

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الاسكندرية، اليوم الأحد، وحدة العناية المركزة بمستشفى سموحة التخصصي الجامعي للأطفال بطاقة 8 أسرة، ومجهزة بـ 7 أجهزة تنفس صناعي تضاف إلى طاقة مستشفيات الأطفال الجامعية فى أسرة العناية المركزة للأطفال والتي بلغ عددها 31 سرير في مستشفيات جامعة الأسكندرية بقيمة 8 ملايين جنيه.

كما افتتح وحدة الأمراض الوراثية والتمثيل الغذائي للأطفال، وهي الوحدة الفريدة من نوعها بالأسكندرية والمحافظات المجاورة بتكلفة 2 مليون جنيه، كما تم افتتاح أكبر وحدة مناظير للجهاز التنفسي في مصر بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، كما تم افتتاح وحدة الأشعة التداخلية للجهاز الهضمي وجهاز المسالك البولية بقيمة 4 ملايين جنيه، وبلغت قيمة كافة التجديدات 20 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور نادر فصيح، رئيس قسم الأطفال بكلية الطب، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفى هذا السياق، أكد الكردى أن مستشفيات جامعة الإسكندرية، تشهد طفرة كبيرة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط الطموحة بهدف تقديم خدمة علاجية متميزة للمواطن المصرى، وأشار الكردى إلى أن هذه الافتتاحات وأعمال التطوير تأتى ردأ على الشائعات التى تم إطلاقها مؤخراً للنيل من المستشفيات الجامعية، وتثبيط همم مؤدوا الخدمة الطبية المجانية الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى من الدقة الكفاءة، وأضاف أنه في إطار خطة تطوير المستشفيات الجامعية فسيتم توجيه كافة التبرعات لعام 2019 والتي سيتم تحصيلها من منظمات المجتمع المدنى لتغطية العجز في موارد المستشفيات وتحسين مرتبات شباب الأطباء وهيئة التمريض للتواجد المستمر بالمستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

كما أكد الدكتور أحمد عثمان، أن هذه الافتتاحات تأتي نتيجة العمل الدؤوب من كافة القائمين على المستشفيات الجامعية، وأكد أنه في غضون شهر سيتم افتتاح مستشفى الأطفال بالكامل، وافتتاح مستشفى برج العرب لعلاج أورام الأطفال لكي تسبق المراكز المثيلة وتقديم خدمة طبية متميزة لكل تلك المنطقة، مضيفا أن مستشفى الأطفال شهدت خطة افتتاحات تدريجية بعد أن كانت خارج نطاق الخدمة وسيتم العمل بخطة متدرجة لتشغيل الخدمات المتميزة داخل المستشفى وفق جدول زمني معد سلفا حتى تصل إلى تشغيل المستشفى بكامل طاقتها والبالغة 200 سرير، وأشار عثمان إلى أنه سيتم افتتاح الصيدلية الإكلينيكية لمرضى أورام الأطفال بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ووحدة أشعة تخصصية وعناية مركزة للجراحات وقسم داخلي للتخصصات الدقيقة في طب الأطفال.

كما أكد الدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال، أن وحدة المناظير ووحدة العناية المركزية التي تم افتتاحها هي الوحيدة من نوعها بالجامعات المصرية قاطبة وهي امتداد لوحدة العناية المركزية التي تم افتتاحها السنة الماضية، مؤكدا أن المستشفى الجامعي لطب الأطفال تسعى لتقديم خدمة علاجية متميزة لكافة الأطفال ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية للقيام بهذا الدور، مضيفا أن تطوير مستشفى طب الأطفال بسموحة جاء نتيجة مجهود كبير وعظيم تم بذله لكي تخرج بهذا الشكل المشرف لجامعة الأسكندرية.