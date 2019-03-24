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حبس عامل قتل رئيسه فى العمل لسرقة سيارته و250 ألف جنيه بالشرقية

الأحد، 24 مارس 2019 11:51 ص
حبس عامل قتل رئيسه فى العمل لسرقة سيارته و250 ألف جنيه بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس عامل قتل مقاول بمدينة العاشر، لسرقة سيارته و250 ألف جنيه، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
 
تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا  من مديرية  أمن الإسماعيلية، يفيد أثناء قيام الملازم أول محمد وهبة ضابط المباحث المكلف بخدمة كمين تحصيل الرسوم والقوة المرافقة له بمباشرة  أعمالهم بالكمين تلاحظ له قيام إحدى السيارات بالتوقف قبل الكمين وقيام قائدها بالقاء بعض المتعلقات قبل دخولها الكمين.
 
وباستيقاف السيارة، تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم 37949 ملاكى اسيوط قيادة "محمد.ع.ع"22 عام عامل، مقيم محافظة كفر الشيخ، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير، أقر بأنه لا يحمل أى تراخيص، وبفحص مكان توقف السيارة قبل دخولها الكمين، تم العثور على سلاح نارى "طبنجة 9مم" وخزنتين بداخلهما 21 طلقة من ذات العيار، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على شنطة بداخلها 250 ألف جنيه و2 هاتف محمول وأوراق ثبوتية خاصة بالمدعو "عادل.ع.م".
 
وبمناقشته وبمواجهته بالمضبوطات، اقر بانه قام بالتعدى على المجنى عليه"عادل.ع.م"40 عام  مقاول، مقيم منفلوط أسيوط صاحب شركة مقاولات بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه من ذات السلاح المضبوط، وذلك بمقر الشركة بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، وقيامه عقب ارتكاب الواقعة بسرقة سيارة المجنى عليه ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتبين أن المقاول هو من أحضره للعمل معه لكي يوفر له فرصة عمل لكنه غدر به، وتم إحالته للنيابة العامة.
 
 

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