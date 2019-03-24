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حبس المتهم بقتل سائق "تاكسى" بالشروق لسرقته 4 أيام

الأحد، 24 مارس 2019 05:37 م
حبس المتهم بقتل سائق "تاكسى" بالشروق لسرقته 4 أيام جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم بقتل سائق "تاكسى" لسرقته بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل قتل سائق تاكسي  لسرقته بمنطقة الشروق.

 

وتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغًا يفيد، بالعثور على جثة شخص توجد بها طعنات ملقاه بأحد شوارع مدينة الشروق وتم نقل الجثة الى المستشفى.

 

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لسائق اعتدى عليه عاطل بعدما استدرجه بزعم توصيله لأحد المناطق، وقام بطعنه بسكين لسرقته بإعداد الأكمنة، وتم ضبطه أثناء اختبائه بأحد الشقق بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.


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