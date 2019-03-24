حالة الطقس اليوم الأحد 24-3-2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة إلى أقل بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هُطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، خاصة مع ساعات العصر والمساء، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (5-10سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر : 21 درجة مئوية

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة وملموسة في عموم المناطق بحيث تصبح الأجواء باردة بشكل لافت، وتهطل زخات من الأمطار الرعدية تدريجياً في شمال ووسط المملكة، تمتد لاحقاً نحو المنطقة الجنوبية، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البَرَد، وتعبر البلاد بعد منتصف الليل جبهة هوائية باردة تعمل على هطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بالبرق والرعد وزخات من البرد في عموم المناطق، تعمل على تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

وتتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل والفجر لتساقط الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة

وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً أثناء هبوب العواصف الرعدية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تترافق بزخات البرد فوق معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.