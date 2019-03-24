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الأحد، 24 مارس 2019 03:16 م
خالد صلاح
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جامعة الأزهر تنفى ما تردد من شائعات حول اختفاء طالبة بأسيوط

الأحد، 24 مارس 2019 01:24 م
جامعة الأزهر تنفى ما تردد من شائعات حول اختفاء طالبة بأسيوط جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر فى بيان له ما تردد حول اختطاف فتاة بمبنى المدينة الجامعية بفرع أسيوط.
 
وأهاب المركز الإعلامى بجامعة الأزهر بمختلف وسائل الإعلام، تحري الدقة والأمانة فيما ينشر عن الجامعة، ومنتسبيها، وعدم إثارة أي بلبلة تتعلق بطالبات وطلاب الجامعة، الذين هم أمانة فى أعناق إدارة الجامعة، أو نشر أى أخبار دون أن تصدر عن المصادر الرسمية دون تحقق.
 
وحذر المركز المواقع والصفحات التي تروج مثل هذه الشائعات، بأن الإدارة القانونية بالجامعة سوف تقوم   باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج مثل هذه الشائعات.

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