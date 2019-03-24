تيريزا ماى مثمنة جهود التحالف الدولى: تحرير آخر معاقل "داعش" مرحلة تاريخية

كتب محمد رضا

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بالجهود الدولية للقضاء على "داعش"، مثمنة ذلك العمل الذى انتهى بتحرير آخر معاقل "داعش" فى سوريا من الإرهابيين، حيث قالت "أشيد بالجهود المضنية والشجاعة الفائقة للقوات البريطانية ولشركائنا فى التحالف الدولى الذين قاتلوا داعش فى سوريا والعراق".

وأضافت رئيس الوزراء البريطانية، فى بيان - نشرته وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد - "إن تحرير آخر المناطق التى كان "داعش" يسيطر عليها يعتبر مرحلة تاريخية لم يكن لها أن تتحقق لولا التزامهم واحترافهم وشجاعتهم"، وتابعت "لكن يجب ألا يغيب عن نظرنا الخطر الذى يشكله داعش، وتظل حكومتنا ملتزمة بالقضاء على فكره السام، وسنواصل بذل كل ما يلزم لحماية الشعب البريطانى وحلفائنا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، قد أعلنت أن تنظيم "داعش" مُنى بالهزيمة النهائية فى جيب فى الباغوز شرق سوريا، وقال مصطفى بالى مدير المركز الإعلامى لهذه القوات على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكرى ضد داعش تحقق".



تدوينة الخارجية البريطانية