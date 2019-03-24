video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تيريزا ماى مثمنة جهود التحالف الدولى: تحرير آخر معاقل "داعش" مرحلة تاريخية

الأحد، 24 مارس 2019 09:06 ص
تيريزا ماى مثمنة جهود التحالف الدولى: تحرير آخر معاقل "داعش" مرحلة تاريخية انهيار تنظيم داعش فى سوريا والعراق - صورة أرشيفية
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بالجهود الدولية للقضاء على "داعش"، مثمنة ذلك العمل الذى انتهى بتحرير آخر معاقل "داعش" فى سوريا من الإرهابيين، حيث قالت "أشيد بالجهود المضنية والشجاعة الفائقة للقوات البريطانية ولشركائنا فى التحالف الدولى الذين قاتلوا داعش فى سوريا والعراق".

 

وأضافت رئيس الوزراء البريطانية، فى بيان - نشرته وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد - "إن تحرير آخر المناطق التى كان "داعش" يسيطر عليها يعتبر مرحلة تاريخية لم يكن لها أن تتحقق لولا التزامهم واحترافهم وشجاعتهم"، وتابعت "لكن يجب ألا يغيب عن نظرنا الخطر الذى يشكله داعش، وتظل حكومتنا ملتزمة بالقضاء على فكره السام، وسنواصل بذل كل ما يلزم لحماية الشعب البريطانى وحلفائنا".

 

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، قد أعلنت أن تنظيم "داعش" مُنى بالهزيمة النهائية فى جيب فى الباغوز شرق سوريا، وقال مصطفى بالى مدير المركز الإعلامى لهذه القوات على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكرى ضد داعش تحقق".

 

10
تدوينة الخارجية البريطانية

 

D2XcOvJWwAATEUP
انهيار تنظيم داعش فى سوريا والعراق

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرصد السورى: قادة "داعش" يتواجدون فى أنفاق الباغوز بدير الزور

ماكرون: القضاء على داعش فى سوريا جنب فرنسا مخاطر كبيرة

شاهد.."مباشر قطر": سجين فرنسى بالدوحة يكشف تأسيس قطر "داعش" ودعمه

رئيس الوزراء العراقى لـ"عبد العال": نسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار بعد دحر داعش

ترامب: 100% من الأراضى الخاضعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا "تحررت"

فيديو.. بعد هزيمة داعش بالباغوز.. أين اختفى قادة التنظيم الإرهابى؟

اخبار عالمية

تيريزا ماى

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

رئيس وزراء بريطانيا

اخبار العرب

الباغوز




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة