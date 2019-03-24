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تعليم القليوبية تتعاقد مع 315 من المعلمين الجدد بنظام العقود المؤقتة

الأحد، 24 مارس 2019 12:40 م
تعليم القليوبية تتعاقد مع 315 من المعلمين الجدد بنظام العقود المؤقتة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بتوقيع 315 عقدا للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات الوزارة لشغل التخصصات المعلن عنها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمعلمين الجدد المتعاقدين بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، ومحمود حسين مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمود طنطاوى مدير ادارة شئون العاملين، مؤكدا إنه سيتم تسلم العمل اعتبارا من 1 أبريل وحتى 31 مايو، حيث سيتم البدء فى سلسلة من التدريبات للمعلمين المتعاقدين، حيث تم الإعداد لبرامج تدريبية لصقل المعلمين من مجتازى الإختبارات بواسطة موجهى العموم والموجهين الأوائل فى الإدارات التعليمية المرشحين لها .

وأضاف، إنه سيتم إجراء التعاقدات للدفعة الثانية بعدد 571 معلما ممن تقدموا للإختبارات بعد تغيبهم عنها خلال المرحلة الأولى، وقاموا بإدائها بمركز التطوير التكنولوجى ببنها والقناطر الخيرية، بناء على تعليمات الوزير وكذلك بعد فتح باب التظلمات لمن لم يجتازوا الإختبارات السابقة .

فى ذات السياق قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية برئاسة منال الصادق باعداد كشوف المعلمين المتعاقدين وارسالها للإدارات التعليمية وطباعة أخطارات النجاح وارسالها للإدارات التعليمية المختلفة تمهيدا لإستلامهم العمل بالمدارس .

 

 


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