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تشغيل منصة امتحان أولى ثانوى الإلكترونى..والتعليم:2.1مليون طالب عطلوا التحميل

الأحد، 24 مارس 2019 11:26 ص
تشغيل منصة امتحان أولى ثانوى الإلكترونى..والتعليم:2.1مليون طالب عطلوا التحميل داخل لجنة الامتحان التجريبى لأولى ثانوى
كتب ــ محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت إعادة تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد صعوبة التحميل فى التاسعة صباح اليوم الأحد، تزامنا مع انطلاق الامتحان الإلكترونى الأول للطلاب.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سبب صعوبة تحميل المنصة هو أن قرابة 2 مليون و100 ألف حاولوا الدخول عليها فى توقيت واحد.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة تعمل بشكل جيدا حاليا وجارى رصد أى مشكلات قد تطرأ من قبل غرفة العمليات، كما أنه على الطلاب أن يطمئنوا لأن الامتحان ممتد حتى التاسعة مساء اليوم.
 
داخل لجنة الامتحان (2)
داخل لجنة الامتحان (2)

داخل لجنة الامتحان (3)
داخل لجنة الامتحان (3)

داخل لجنة الامتحان (4)
داخل لجنة الامتحان (4)

داخل لجنة الامتحان (5)
داخل لجنة الامتحان (5)

داخل لجنة الامتحان (6)
داخل لجنة الامتحان (6)

داخل لجنة الامتحان (7)
داخل لجنة الامتحان (7)

داخل لجنة الامتحان (1)
داخل لجنة الامتحان (1)

 


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طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى التجريبى فى اللغة العربية

التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى

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