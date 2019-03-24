تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط قطاعى البنوك والنقل

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرة عدد 63.42 نقطة، لتغلق عند مستوى 9890.30 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 6.9 مليون سهم، بقيمة 133.1 مليون ريال قطرى عبر 3942 صفقة، وارتفع 19 سهماً، وانخفض 23 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاعى البنوك والخدمات المالية والنقل بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.68%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، فيما ارتفع بورصة قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة 0.08%.