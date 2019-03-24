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تأجيل محاكمة سائق لشروعه فى قتل آخر لخلافات بينهم بالزاوية الحمراء لـ 27 مارس

الأحد، 24 مارس 2019 03:35 م
تأجيل محاكمة سائق لشروعه فى قتل آخر لخلافات بينهم بالزاوية الحمراء لـ 27 مارس محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة "محمد ف أ- 30 عاما"- سائق - لشروعه في قتل المجني عليه "محمود ن ص" لوجود خلافات سابقة بينهما بالزاوية الحمراء لجلسة 27 مارس.
 
وصدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية وأمانة سر عامر علي وحسن عبد العزيز.
 
وتعود القضية لنوفمبر 2018 عندما شرع المتهم في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار بأنه وعلي أثر خلافات سابقة بينهما عقد العزم علي قتله وأعد سلاحا أبيضا "سكين" وقام بالتوجه إلي مكان تواجده وقام بتسديد طعنة له بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه وبمقاومة المجني عليه للمتهم لم يتحقق هدف المتهم في قتله وإنما قام بإصابته وتشافي منها المجني عليها بالعلاج.
 
وجاء في أقوال المجني عليه "محمود ن ص" 30 عاما- عامل- أمام النيابة العامة أنه أثناء سيره بالطريق العام فوجئ بقيام المتهم بإشهار سلاح أبيض "خنجر وكزلك" في وجهه وقام بتسديد طعنة بسلاحه قاصدا من ذلك إزهاق روحه.
 
 

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