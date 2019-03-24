برلماني روسى يفند تقرير روبرت مولر حول التدخل فى الانتخابات الأمريكية

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فند السيناتور الروسى أليكسى بوشكوف، تقرير المدعى الأمريكى الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

وقال بوشكوف - فى تدوينة له عبر (تويتر) نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - " إن تقرير مولر لا يثبت أى تواطؤ مع روسيا، وبسبب غياب هذا التواطؤ، لم يتورط أى من المشتبه بهم فى مؤامرة مع روسيا - لا مانافورت ولا فلين ولا غيرهم، ويحتوى التقرير على الكثير من الدخان والضباب، ولكن ليس هناك شىء ملموس".

وحقق المدعى الأمريكى الخاص روبرت مولر لمدة عامين تقريبا فى ادعاءات حول تدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، وهو ما تنفيه موسكو، وكذلك شمل التحقيق علاقات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المزعومة مع روسيا، والتى تم نفيها من قبل الكرملين والبيت الأبيض.

ووجه مولر - فى وقت سابق - عددا من الاتهامات ضد موظفين سابقين فى حملة ترامب الانتخابية لإدلائهم بشهادات كاذبة وغيرها من الانتهاكات، وفى إطار هذه القضية وجهت تهم للمدانين بارتكاب مخالفات مالية والعمل لصالح جماعات ضغط "لوبى"، كما اتهم أيضا مجموعة من الروس بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية فى عام 2016.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد صوت بالإجماع - فى وقت سابق - على نشر تقرير مولر، لكن وزير العدل وليام بار سيسترشد فى هذا الشأن بقواعد الوزارة، وليس برأى الكونجرس وقراراته.

وطالب وزير العدل، الديمقراطيين فى الكونجرس بنشر التقرير بالكامل مع جميع الوثائق المصاحبة.