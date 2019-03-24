النيابة تنتدب الأدلة الجنائية وتستعلم عن الحالة الصحية للأطفال فى حريق الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، تحقيقات موسعة في الحريق الذي نشب بشقة سكنية بالزاوية الحمراء، والذي تمكن شاب يدعى "جهاد يوسف زكى"من انقاذ 3 أطفال به عن طريق تسلق مواسير الغاز، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لإجراء المعاينة والوقوف علي سبب الحريق، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ 3 أطفال.

كان قد تداول رواد فيس بوك، فيديو، لشاب يدعى "جهاد يوسف زكى" تمكن من تسلق مواسير الغاز خارج عقار بالزاوية الحمراء، ليتمكن من الوصول للشقة السكنية التى اندلع فيها الحريق، وينقذ 3 أطفال كانوا عالقين فى الشقة المحترقة.

البداية عقب نشوب حريق مساء بشقة سكينة بشارع الجمهورية بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء، علي الفور تم توجيه سيارات إطفاء وتمكن رجال الإطفاء من إخلاء العقار دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.