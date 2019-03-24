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المصرية للاتصالات: لا علاقة لشريحة WE بأزمة امتحان أولى ثانوى

الأحد، 24 مارس 2019 10:01 م
المصرية للاتصالات: لا علاقة لشريحة WE بأزمة امتحان أولى ثانوى التابلت المدرسى
كتبت هبة السيد
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قال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات WE لـ”اليوم السابع”، إن شريحة التابلت والفايبر الموصل للمدارس والخاص بالإنترنت فائق السرعة ليس له علاقة بأزمة امتحان الصف الأول الثانوى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن أزمة تحميل امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى، قد يرجع لمشكلة فنية بعيدة عن شريحة الشركة.

وقامت الشركة بتوزيع وتفعيل شرائح التابليت لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى، منذ الاثنين وحتى الخامسة من مساء أمس السبت الماضى، مع تحملها المصاريف الإدارية والرسوم الخاصة بالشريحة.

 


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