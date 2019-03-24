الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط بعد خصومة 7 سنوات

كتب خالد كامل

أنهى الكفن خصومة ثأرية دامت 7 سنوات فى قرية اللشت بمدينة العياط فى مشهد مهيب بعدما حمله أحد أفراد عائلة الوايلى ليقدم نفسه لأبناء عمومته لكى يصفحوا عنه بعد مشاجرة راح ضحيتها شاب منهم.

وحضر جلسة الصلح عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعددا كبيرا من أعضاء

مجلس النواب تقدمهم النائب سليمان داوود وكيل البرلمان ومحمود

عبد المعز الحفنى واللواء محمد صلاح أبوهميلة عضو البرلمان عن دائرة

العياط والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مدينة العياط وأحمد رمزى السعودى أمين حزب مستقبل وطن

بالعياط.

وقال محمود الحفنى، عضو مجلس النواب عن العياط، إن ما يحدث اليوم بإنهاء الخصومة الثأرية تعد السابقة الأولى من نوعها فى قرية اللشت حقنا للدماء، مؤكدا على أن الهدف من الصلح هو إرسال رسالة للمجتمع والعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.

وفيما أشاد أحمد رمزى السعودى، أمين حزب مستقبل وطن بالعياط، بأجهزة الأمن على رأسهم المقدم على عبد الكريم مفتش مباحث العياط والرائد أحمد صبحى رئيس المباحث، مطالبًا بالتلاحم والتعاون والمحبة والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى سياق متصل، أوضح عبد الرؤف أبوزيد خضر، مساعد أمين التنظيم حزب مستقبل وطن بالعياط، أن هذا اليوم بمثابة عيدا للقرية، خاصة بعد الصلح وإنهاء الخصومة بين أفراد عائلة الوايلى حقنا للدماء.

ومن جانبه أعرب أحمد إسماعيل الوايلى، عن سعادته بجمع شمل العائلة بعد 7 سنوات من الخصومة، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إتمام الصلح، ويضيف سيد ماضى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن من العياط أنه سعيد بإتمام صلح عائلة الوايلى وعودة الوئام بين أفراد العائلة، مشيرا إلى أن القرية ضربت أروع الأمثلة فى لم الشمل، متمنيا أن تترك العائلات ظاهرة الثأر والعادات القديمة.







الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (1)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (2)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (3)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (4)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (5)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (6)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (7)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (8)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (9)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (10)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (11)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (12)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (13)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (14)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (15)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (16)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (17)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (18)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (19)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (20)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (21)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (22)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (23)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (24)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (25)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (26)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (27)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (28)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (29)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (30)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (31)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (32)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (33)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (34)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (35)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (36)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (37)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (38)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (39)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (40)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (41)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (42)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (43)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (44)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (45)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (46)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (47)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (48)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (49)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (50)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (51)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (52)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (53)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (54)



الكفن ينهى خصومة ثأرية بين أفراد عائلة الوايلى بالعياط (55)