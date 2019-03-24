"القوى العاملة" تدعم مواطن مصرى بالسعودية فى السفر وتلقى العلاج

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، في تقديم كل الدعم على كافة الأصعدة لحل أزمة إنسانية لمواطن مصرى يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية بعد أن تدهورت حالته الصحية، وانتهت رخصة عمله ، وتعثرت شركته في دفع مستحقاته، ومساعدته للعودة إلي أرض الوطن لاستكمال علاجه.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، تفاصيل ما قام به مكتب التمثيل العمالي علي مدي شهر بعد أن تقدم المواطن وأقاربه بمصر التماساً لمساعدته للعودة إلي مصر لتلقي علاجه .

وفي اتصال هاتفي مع الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، أكد أنه تم حجز تذكرة الطيران للموطن المصري ويصل إلي أرض الوطن غدا الأثنين لاستكمال علاجه في المستشفى وبين أسرته.

ويحكي الملحق العمالي تفاصيل ما مر به المواطن ، حيث قدم وأقاربه في وقت سابق التماسا يطلبون فيه تقديم الدعم والمساعدة من أجل عودته خاصة أنه محتجز بإحدى المستشفيات بمدينة الدمام منذ أكثر من شهر بسبب تدهور حالته الصحية التي اوردها التقرير الصادر عن الفريق المعالج له الأمر الذي استدعى سفر نجله من مصر إلى السعودية بتأشيرة زيارة ليكون بجوار والده.

وعلي الفور تم بحث حالة المواطن من كافة الجوانب ، حيث تبين وجود عدة عقبات يأتي في مقدمتها انتهاء صلاحية إقامته الأمر الذي يتعذر معه استخراج تأشيرة خروج نهائي له، فضلا عن انتهاء التأمين الصحي الخاص به مما جعل إدارة المستشفى تطالبه بتكاليف الإقامة والعلاج والتي تجاوزت 30 ألف ريال، بالإضافة إلي تعذر الشركة التي كان يعمل بها في سداد مستحقاته المالية والتي تتعدى 150 ألف ريال.

وتواصل الملحق العمالي مع إدارة الشركة لمرافقة مندوب منها إلي مكتب عمل الرياض لاستخراج رخصة عمل مؤقته بغرض الخروج النهائي، غير أن مكتب العمل أفاد بضرورة مراجعة وزارة العمل السعودية نفسها، التي أبدت تعاونا تاما لحل المشكلة وسددت الشركة رسوم الرخصة والتي تجاوزت 12 ألف ريال، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائي للمواطن.

واستجاب مدير إدارة الموارد البشرية لطلب الملحق العمالي بتسديد جزء من مستحقات المواطن قبل سفره وبالفعل تم دفع مبلغ 25 ألف ريال، وتحويل مديونية المواطن لدي المستشفى للشركة نظرا لأن انتهاء التأمين الطبي يرجع لها وليس علي المريض.

كما طلب الدكتور ياسر غازي من المواطن عمل توكيل لمحام سعودي لمتابعة مستحقاته المالية لدي الشركة عن طريق تقديم دعوى إذا لزم الأمر أمام المحكمة العمالية.

وكانت المرحلة الأخيرة هي حجز تذكرة سفر طبية للمغادرة، وبالفعل قامت الشركة بالحجز للمهندس وابنه على رحلة مصر للطيران التي تصل القاهرة غدا الأثنين ، وتم التنسيق مع المكتب الطبي بالسفارة المصرية بالرياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور وصول المواطن لمصر ليتم نقله بسيارة إسعاف من مطار القاهرة إلي إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية حيث يقطن .

وقدم المهندس واقاربه جزيل شكرهم لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على ما بذله من مجهود على مدار شهر كامل من المتابعة والتنسيق والتحرك على كافة الأصعدة لحل تلك الأزمة الإنسانية.