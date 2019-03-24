القبض على المتهمين بسرقة 13 ألف ريال و4 هواتف من خليجى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة شاب خليجي، حيث استولوا منه على مبلغ 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة، وكشفت التحريات أن المتهمين تعرفوا على الخليجي واستدرجوه لشقة واستولوا على المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب يحمل جنسية دولة عربية، اتهم فيه 4 أشخاص بسرقة 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتهمين تعرفوا على الشاب واستدرجوه لشقة ثم استولوا منه على المبلغ المالي والهواتف المحمولة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.