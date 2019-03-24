video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة تاجر مقيدة بالحبال فى شقة بالإسكندرية

الأحد، 24 مارس 2019 07:16 م
العثور على جثة تاجر مقيدة بالحبال فى شقة بالإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على جثة تاجر مقيدة بالحبال وبها إصابات بالذراع داخل شقة مستأجرة بمنطقة المندرة شرقى الإسكندرية وتكثف مباحث الإسكندرية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

 

والبداية تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا من حارس عقار بشارع الطاحونة بمنطقة المندرة البحرية، يفيد عثوره على جثة شخص داخل شقة مستأجرة بذات العقار، وبمناظرة الجثة تبين وجود قطع بأحد الأذرع وأثار دماء على الأرض وبجواره ساطور.

 

وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزه إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة شخص فى العقد الخامس من العمر، مقيدة اليدين بحبل، وإحدى ساقيه مقيدة فى المقعد بواسطة "ملاية" سرير، ومكمم فمه بـ"بلاستر"، ورأسه مغطى بكيس مخدة.

 

وتم تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى "لطفى عبد الغنى" 51 عاما، تاجر مقيم مركز كوم حمادة، وقرر شقيقه أن المجنى عليه حضر للإسكندرية لإستئجار أحد المحلات وافتتاح مشروع تجارى ثم انقطعت أخباره منذ ثلاثة أيام.

 

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزة، بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

 

وقال الحارس فى أقواله أمام ضباط المباحث، إن المجنى عليه حضر إليه منذ 3 أيام وطلب منه إستئجار شقة مفروشة لمدة يوم واحد، إلا أنه جدد الإيجار لمدة يومين آخرين.

 

وأشار إلى أن المجنى عليه اتصل به هاتفيا فى الثانية صباح اليوم الثالث لحضوره، وأخبره أنه ترك له مفتاح الشقة بمدخل العقار، وطلب منه الصعود إلى الشقة فى الطابق الرابع ليراجع محتوياتها.

 

وأضاف الحارس، أنه عندما صعد إلى الطابق الرابع وفتح الشقة التى كان يستأجرها المجنى عليه فوجىء بوجود جثته على الأرض، وأبلغ الشرطة على الفور.

 

وقررت النيابة العامة التحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الحادث، لتحديد هوية المتهمين، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تصرح بتشريح ودفن جثة شاب عثر عليها فى أرض زراعية بالجيزة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الاسكندريه

جثه




لا تفوتك
وزير المالية: لأول مرة من 20 عاما إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا

وزير المالية: لأول مرة من 20 عاما إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الكاف: الأهلي يواجه صن داونز 5 و12 أبريل فى دور الثمانية الأفريقى

الكاف: الأهلي يواجه صن داونز 5 و12 أبريل فى دور الثمانية الأفريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة