العثور على جثة تاجر مقيدة بالحبال فى شقة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على جثة تاجر مقيدة بالحبال وبها إصابات بالذراع داخل شقة مستأجرة بمنطقة المندرة شرقى الإسكندرية وتكثف مباحث الإسكندرية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

والبداية تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا من حارس عقار بشارع الطاحونة بمنطقة المندرة البحرية، يفيد عثوره على جثة شخص داخل شقة مستأجرة بذات العقار، وبمناظرة الجثة تبين وجود قطع بأحد الأذرع وأثار دماء على الأرض وبجواره ساطور.

وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزه إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة شخص فى العقد الخامس من العمر، مقيدة اليدين بحبل، وإحدى ساقيه مقيدة فى المقعد بواسطة "ملاية" سرير، ومكمم فمه بـ"بلاستر"، ورأسه مغطى بكيس مخدة.

وتم تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى "لطفى عبد الغنى" 51 عاما، تاجر مقيم مركز كوم حمادة، وقرر شقيقه أن المجنى عليه حضر للإسكندرية لإستئجار أحد المحلات وافتتاح مشروع تجارى ثم انقطعت أخباره منذ ثلاثة أيام.

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزة، بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

وقال الحارس فى أقواله أمام ضباط المباحث، إن المجنى عليه حضر إليه منذ 3 أيام وطلب منه إستئجار شقة مفروشة لمدة يوم واحد، إلا أنه جدد الإيجار لمدة يومين آخرين.

وأشار إلى أن المجنى عليه اتصل به هاتفيا فى الثانية صباح اليوم الثالث لحضوره، وأخبره أنه ترك له مفتاح الشقة بمدخل العقار، وطلب منه الصعود إلى الشقة فى الطابق الرابع ليراجع محتوياتها.

وأضاف الحارس، أنه عندما صعد إلى الطابق الرابع وفتح الشقة التى كان يستأجرها المجنى عليه فوجىء بوجود جثته على الأرض، وأبلغ الشرطة على الفور.

وقررت النيابة العامة التحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الحادث، لتحديد هوية المتهمين، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث.