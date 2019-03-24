الصومال تتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب

مقديشيو /أ ش أ/

تعهدت الحكومة الصومالية بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وناشدت المجتمع الدولى دعم مقديشيو فى جهودها لتحقيق الاستقرار.

وأوضح بيان لوزارة الإعلام الصومالية - نقله راديو "شابيلي" الصومالى اليوم الأحد - أن أولويات الحكومة الصومالية تتمثل فى ضمان السلامة والأمن فى الصومال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الصومالى حسن على خيرى عقد اجتماعا طارئا أمس السبت مع مبعوثى كل من الاتحاد الإفريقى وبريطانيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة اعقب مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين فى هجوم إرهابى استهدف مجمعا حكوميا فى العاصمة مقديشيو.

وأضاف البيان أن خيرى تعهد خلال الاجتماع بالقضاء على الجماعات الإرهابية، فيما أعرب المبعوثون الأجانب عن دعمهم للاستراتيجيات الأمنية والجهود الرامية إلى القضاء على حركة الشباب الإرهابية.