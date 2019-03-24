"الصحة الجزائرية": ملتزمون بالقضاء على مرض السل بحلول عام 2030

الجزائر /أ ش أ/

قال الدكتور جمال فورار مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الاحد، إن بلاده ملتزمة بالقضاء على داء السل مع افاق 2030 ، وفق الأجندة التى حددتها منظمة الأمم المتحدة فى اطار اهداف التنمية المستدامة.

وقال فورار فى كلمة له اليوم بالجزائر العاصمة، بمناسبة احياء اليوم العالمى لمحاربة السل الذى يوافق اليوم إن الدولة الجزائرية تعمل وفق اهداف المنظمات الأممية للتخلص نهائيا من داء السل نظرا "للعبء الذى يشكله على الصحة والاقتصاد الوطني، من خلال توعية المجتمع وتفعيل مجهودات المنظومة الصحية، مشيرا الى تصنيف هذا

الداء ضمن العشرة امراض الخطيرة المتسببة فى الوفيات فى العالم (7ر1 مليون وفاة سنويا) بالرغم من تراجع الإصابة به خلال السنوات الأخيرة.

وحذر من مقاومة مرض السل للمضادات الحيوية خلال السنوات الأخيرة مما اعطى نتائج علاج غير مرضية بالنسبة للعديد من الحالات واعاق المجهودات التى تبذلها الدولة فى هذا المجال .

من جانبه، تطرق ممثل منظمة الصحة العالمية للصحة بالجزائر، فرانسوا نغيسوبا، الى الوضع فى القارة الأفريقية مشيرا إلى أنه رغم تراجع الإصابة بالسل بالمنطقة بنسبة 4 % إلا ان القارة لازالت تصنف فى المرتبة الثانية فى العالم منذ سنة 2013 .

وقال "رغم تحسين الوقاية والعلاج بأفريقيا إلا ان النتائج لم تبلغ الأهداف المرجوة بعد مما يصعب على دول القارة تحقيق اهداف التنمية المستدامة لسنوات 2016 / 2030".

ودعا إلى تبنى برامج متعددة القطاعات وتوفير العلاج للجميع سيما الفئات التى تشكل خطورة على غرار المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة (الايدز) والأطفال.