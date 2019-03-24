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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات بسبب الصيانة وتطوير الإشارات

الأحد، 24 مارس 2019 11:58 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات بسبب الصيانة وتطوير الإشارات السكك الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة سكك حديد مصر، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالى:-
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة
 
ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 
 

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