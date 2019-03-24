"الجنايات" تقرر اليوم مصير محام وصاحب شركة بتهمة تزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، حكمها على محام حر ورئيس مجلس إدارة شركة أغذية، بتهمة تزوير محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة ونسب صدورها لشركة غذاء أطفال شهيرة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين "عبد العزيز.م"، رئيس مجلس إدارة شركة غذاء، و"نبيل.ا"، محام حر، زورا فى محررات لإحدى الشركات المساهمة والمنسوب صدورها لشركة تصنيع أغذية أطفال، وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وتزوير محاضر جلسات مجلس الإدارة والمنسوب صدورها لشركة أغذية الأطفال الشهيرة.