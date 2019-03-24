التعليم تعلن الكود الخاص بالامتحان الإلكترونى لمادة الأحياء لطلاب أولى ثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكود الخاص بالدخول على امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام والمقرر أن يؤديه الطلاب غدا الإثنين على التابلت.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أعلن عدة إجراءات لتفادى المشكلات التى حدثت فى أول يوم للامتحانات، موضحا أنه تقرر زيادة سعة السيرفر الخاص بالامتحانات بشكل يعطي أريحية لأبنائنا الطلاب في تأدية امتحان الغد، وتقرر منع الدخول على السيرفر من خارج مصر، واقتصاره فقط على داخل مصر في المدارس من خلال شبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة، أو من خلال الشريحة التي تم توزيعها على الطلاب، وذلك من خلال الأرقام الخاصة بها.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تقرر أيضا إصدار كود موحد على مستوى الجمهورية سيتم إعلانه مساء اليوم السابق لامتحان المادة، حيث سيتم مراعاة وضع كود خاص بالمدارس التي تدرس باللغة العربية وكود خاص بالمدارس الإنجليزية وكود خاص بالمدارس الفرنسية، وذلك لتفادي حالة القلق والتعب التي شاهدناها اليوم على أولياء الأمور والطلاب.

وتابع الدكتور طارق شوقي، حديثه للطلاب، قائلا: "الطلاب الذين لم يتوفر لديهم شبكة انترنت في المدارس أو لم يتم تفعيل الشريحة الخاصة بالتابلت بعد، أحب أقول لهم لا تقلقوا سيتم توفير نسخة من الامتحان مساء كل يوم على موقع الوزارة للتدريب عليها".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أي نظام إلكتروني يجب أننا نجربه مرة واثنين وثلاثة حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعد الانسياق خلف الشائعات التي تروج حول النظام التعليمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور طارق، مطمئنا أبناءه الطلاب، أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة وسيعلن مساء كل يوم الموقف بالتحديد وإعلان الاحصائيات، وأنه لا داعي للقلق، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.