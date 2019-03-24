التعليم تدرس نشر امتحان العربى لأولى ثانوى على موقع الوزارة مساء اليوم

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة عدم تمكن الطلاب من تحميل امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى نهاية اليوم للتدريب عليه من المقرر نشره على موقع الوزارة بعد التاسعة مساء اليوم لاطلاع الطلاب للتدريب.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تحاول بحث إعادة امتحان اللغة العربية فى المدارس عقب حل المشكلة الفنية إذا لم يتمكن الطلاب من تحميل الامتحان نهاية اليوم، مؤكدة أن الامتحانات الإلكترونية مستمرة بنفس الجدول دون تغيير.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتردد حول تسريب امتحان اللغة العربية مؤكدة أنها إشاعات الغرض منها إثارة البلبلة حول النظام الجديد.