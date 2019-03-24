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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

الأحد، 24 مارس 2019 12:25 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 19044 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1744 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 491 نقطة.
 

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