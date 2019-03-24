الاوقاف تعلن أسماء الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم شروط الحج

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، وجود عدد من التأشيرات الخاصة بالحج لأبناء الوزارة المعينين بها على درجات وظيفية دائمة على نفقتهم الخاصة، ويمكن للموظف اصطحاب الزوج أو الزوجة، وأبويه أو أحدهما، وستكون الأولوية لأسبقية الدفع، فعلى الراغبين من المعينين على درجة وظيفية دائمة الحضور إلى ديوان عام الوزارة في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان ومعه المستندات الآتية:- جواز سفر صالح لمدة عام، صورتين ضوئيتين منه. عدد 12 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء واضحة المعالم. شهادة صحية للتطعيم ضد الحمى الشوكية واللقاح الرباعي “acyw 135” والأمراض الأخرى. صورة بطاقة الرقم القومي . صحيفة الحالة الجنائية ( حديثة) . بيان حالة حديث معتمد من مدير المديرية التابع لها وخطاب ترشيح من المديرية. سداد مبلغ قدره سبعون ألف جنيه. علما بأنه سيتم غلق باب التقدم عند اكتمال العدد المطلوب . للاستعلام اتصل على هاتف رقم (01097646880- 01118561743) ، علمًا بأن المسئول عن هذا الملف هو سعيد الوكيل بالعلاقات العامة بديوان عام الوزارة .

كما أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم شروط الحج على نفقتهم الخاصة من العاملين بوزارة الأوقاف ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وهيئة الأوقاف المصرية ومستشفى الدعاة، وعليهم الحضور إلى ديوان عام الوزارة في موعد أقصاه الأحد 31 / 3/ 2019 م لمقابلة سعيد الوكيل بالعلاقات العامة للاستعلام اتصل على هاتف رقم (01097646880- 01118561743) ، ومعهم الآتى:-

جواز سفر صالح لمدة عام، صورتين ضوئيتين منه.

12 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء واضحة المعالم.

شهادة صحية للتطعيم ضد الحمى الشوكية واللقاح الرباعى "acyw 135" والأمراض الأخرى.

صورة بطاقة الرقم القومى.

صحيفة الحالة الجنائية ( حديثة)

بيان حالة حديث معتمد من مدير المديرية التابع لها.

سداد مبلغ قدره سبعون ألف جنيه.

وأسماؤهم كالتالى:-

م الاسم المديرية التابع لها

1. محمود مخلف محمد جوهر عبدالله مديرية أوقاف الفيوم .

2. السيد عزيز محمد سالم مديرية أوقاف الدقهلية.

3. أمل رشاد سيف الدين سيف الدين مديرية أوقاف البحيرة.

4. هانم حسين عثمان مديرية أوقاف البحيرة.

5. محمد عبدالمنعم عبدالحميد ابراهيم مديرية أوقاف الشرقية.

6. حسن عباس احمد محمد مديرية أوقاف أسيوط .

7. محمد سالم على حسن مديرية أوقاف الاسماعيلية.

8. عبدالله صبري محمد ابراهيم مديرية أوقاف الدقهلية.

9. جمال فوزي علي علي مديرية أوقاف الجيزة.

10. محمود محمد محمود سليمان حربي مديرية أوقاف البحيرة.

11. يحيى عبدالعزيز محمد سلامة مديرية أوقاف الجيزة.

12. رمضان حمدي السيد السيد مديرية أوقاف الجيزة.

13. السيد احمد شعبان السيد مديرية أوقاف الغربية.

14. السيد أحمد محمد على مديرية أوقاف الشرقية

15. عبدالعزيز عبدالعزيز عسقلاني سميري مديرية أوقاف البحيرة

16. إبراهيم إبراهيم محمد قاسم مديرية أوقاف البحيرة

17. محمد ثابت حكيم عامر مديرية أوقاف سوهاج .

18. وفاء عبد الفتاح عبد العزيز محمد مديرية أوقاف الاسماعيلية.

19. بيومي حامد بومي أبو موسى مديرية أوقاف المنوفية.

20. احمد حسن حسن جادالله مديرية أوقاف الشرقية.

21. مصطفى توفيق مصطفى برى مديرية أوقاف مرسى مطروح .

22. إبراهيم محمد علي مهنا مديرية أوقاف الاسماعيلية

23. عبدالكريم يوسف محمد الجلهومي مديرية أوقاف الأقصر .

24. حازم حمدي علي الشحيمي مديرية أوقاف البحيرة

25. علي سالم حسن سالم مديرية أوقاف الشرقية

26. محمد السعيد السيد محمد مديرية أوقاف دمياط .

27. عرابي الحسنين الحسنين الشهاوى مديرية أوقاف الغربية

28. خلف احمد السيد احمد مديرية أوقاف سوهاج .

29. مها عبدالمجيد احمد ابراهيم مديرية أوقاف بور سعيد

30. عبد الغنى عبد المؤمن السيد العطار مديرية أوقاف المنوفية

31. محمد نبيل احمد عمر مديرية أوقاف دمياط .

32. امال حسن يونس الديوان العام

33. فتحي سعد الدين حسن مديرية أوقاف الاسماعيلية

34. جابر حسن حسين مديرية أوقاف الأقصر

35.هبه عاطف فتحي حماد مديرية أوقاف القاهرة

36. علي رفعت هاشم مديرية أوقاف المنيا

37. نبيلة أحمد محمد سيد مديرية أوقاف المنيا

38. ست الكل سيد محمد محمد عثمان مديرية أوقاف القاهرة

39. علي ابراهيم عثمان مديرية أوقاف مرسى مطروح

40. إلهام أحمد علي حسين هيئة الأوقاف المصرية

41. عبدالنبي عبدربه محمد غنيم مديرية أوقاف القليوبية

42. محمد محمدي حسين حوسه مديرية أوقاف القليوبية

43. السيد ابراهيم عبدالحميد أبو طه مديرية أوقاف كفر الشيخ

44. هناء عبدالغفار المغازي مديرية أوقاف كفر الشيخ

45. محمد فهمي علي فرغل مديرية أوقاف كفر الشيخ

46. ناجي الشبراوي سليمان حجازي مديرية أوقاف الدقهلية

47. محمد نبيل محمد مديرية أوقاف بني سويف

48. ياسمين محمد محمد قاسم مديرية أوقاف بني سويف

49. آمال حلمي السيد مديرية أوقاف بني سويف

50.طارق علي حميدة سليمان مديرية أوقاف بني سويف

51. آمال أحمد محمد كوادي مديرية أوقاف المنوفية

52. هانم سعد حسن المصري مديرية أوقاف دمياط

53. حسن محمود مرسي محمود مديرية أوقاف قنا

54. عفاف محمود سعيد مديرية أوقاف قنا

55. فولي عبدالجواد عبدالفتاح مديرية أوقاف بني سويف

ومن لم يتقدم خلال هذه الفترة يعد منسحبًا من الترشيح .