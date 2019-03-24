"الإصلاح الزراعى": صرف الأسمدة الصيفية ببطاقة الحيازة لإيصال الدعم لمستحقية

كتب عز النوبى

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه مع بداية موسم الزراعات الصيفية تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لجميع المساحات التى تزرع بأرض الاصلاح خاصة من القطن والذرة.

وأضاف رئيس جمعية الاصلاح ، أنه يتم حاليا صرف الاسمدة الصيفية على فلاحى الاصلاح الزراعى ببطاقة الحيازة الزراعية لوصول الدعم لمستحقية من خلال صرف المقرات بجمعيات "إصلاح –ائتمان- استصلاح"، موضحا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية.

وتابع رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى: أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.