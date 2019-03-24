"الإصلاح الزراعى": صرف الأسمدة الصيفية ببطاقة الحيازة لإيصال الدعم لمستحقية

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه مع بداية موسم الزراعات الصيفية تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لجميع المساحات التى تزرع بأرض الاصلاح خاصة من القطن والذرة.
وأضاف رئيس جمعية الاصلاح ، أنه يتم حاليا صرف الاسمدة الصيفية على فلاحى الاصلاح الزراعى ببطاقة الحيازة الزراعية لوصول الدعم لمستحقية من خلال صرف المقرات بجمعيات "إصلاح –ائتمان- استصلاح"، موضحا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية.
وتابع رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى: أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة