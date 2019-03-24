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"الإصلاح الزراعى": صرف الأسمدة الصيفية ببطاقة الحيازة لإيصال الدعم لمستحقية

الأحد، 24 مارس 2019 12:12 ص
"الإصلاح الزراعى": صرف الأسمدة الصيفية ببطاقة الحيازة لإيصال الدعم لمستحقية مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة
كتب عز النوبى
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قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه مع بداية  موسم الزراعات الصيفية تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات  لجميع المساحات التى تزرع بأرض الاصلاح خاصة من القطن والذرة.
 
وأضاف رئيس جمعية الاصلاح ، أنه يتم حاليا  صرف  الاسمدة الصيفية على فلاحى الاصلاح الزراعى ببطاقة الحيازة الزراعية لوصول الدعم لمستحقية من خلال صرف المقرات بجمعيات "إصلاح –ائتمان- استصلاح"، موضحا أن  جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية.
 
وتابع رئيس الجمعية العامة للاصلاح  الزراعى: أن هناك  لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
 
 

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