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الأزهر الشريف يدين هجوم مقديشو الإرهابى

الأحد، 24 مارس 2019 12:11 ص
الأزهر الشريف يدين هجوم مقديشو الإرهابى الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابى الذى وقع، السبت، فى العاصمة الصومالية مقديشو، واستهدف مقرات حكومية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


وأكد الأزهر الشريف أن هذه الجرائم الإرهابية التى تستهدف المدنيين وتروع الآمنين تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولى بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.


وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالى الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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مقديشيو

الصومال




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