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اشتباكات فى منطقة الباغوز بعد إعلان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها

الأحد، 24 مارس 2019 09:30 م
اشتباكات فى منطقة الباغوز بعد إعلان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها العنف فى سوريا أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد، بأن 30 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى اشتبكوا مع عناصر من قوات سوريا الديمقراطية فى منطقة الباغوز.

ونقلت القناة عن مصادر فى وحدات حماية الشعب الكردية، قولها إن عناصر "داعش" الإرهابى ظهروا بشكل مفاجئ فى منطقة "جهفة الباغوز".

واشتبكت مع قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن قوات التحالف الدولى قامت بقصف النفق الذى كانت تتحصن فيه المجموعة الإرهابية.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أمريكيا قد أعلنت تحرير بلدة الباغوز والتى كانت آخر معاقل تنظيم داعش شرقى سوريا.

 


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اشتباكات

منطقة الباغوز

قوات سوريا الديمقراطية

أخبار سوريا




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