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استمرار سوء حالة الطقس وتزايد هبوب الرياح المحملة بالأتربة بالوادى الجديد

الأحد، 24 مارس 2019 09:10 ص
استمرار سوء حالة الطقس وتزايد هبوب الرياح المحملة بالأتربة بالوادى الجديد الرمال على الأسفلت بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تعرضت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، لرياح محملة بالأتربة، فى عدد من المناطق والطرق السريعة بمراكز المحافظة تراوحت ما بين متوسطة إلى قوية، وأدت العواصف إلى زحف الكثبان الرملية على الطرق الإسفلتية، وحجب الرؤية بالطرق السريعة والداخلية، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

كما اشتدت حدة الرياح إلى حد العواصف فى مركز الفرافرة وقراه، مما تسبب فى غلق الطريق الواصل بين الفرافرة والواحات البحرية بالجيزة، وتمت إعادة فتحه منذ قليل.

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، تحسبا لتقلبات الطقس المستمرة والرياح الترابية، بجانب استمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة.

ووجه مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إدارة المرور بالدفع بمجموعة كبيرة من سيارات الانضباط المرورى والأوناش لرفع أى سيارات ومركبات متعطلة فى الطرق جراء العواصف الترابية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالوادى الجديد، العميد طارق ألهم، إعداد مجموعة من الخطط وبدائلها بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء محمد كمال سالم، للتغلب مواقف قد تحدث خلال موجة الطقس السيئ وإيجاد طرق ومحاور بديلة.

أضاف طارق، أن هناك تنسيقا كاملا ومستمرا على مدار الساعة بين كافة أجهزة المديرية ومن بينها الأمن العام والعمليات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للحماية المدنية والإدارة العامة لشرطة النجدة وإدارة العلاقات والإعلام الأمني.

ورفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية، جراء الرياح التى تشهدها المحافظة اليوم.

 

 

 
 

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