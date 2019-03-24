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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى موزمبيق وملاوى وزيمبابوى إلى 732 قتيلا

الأحد، 24 مارس 2019 09:04 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى موزمبيق وملاوى وزيمبابوى إلى 732 قتيلا إعصار - أرشيفية
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "إيداى" فى موزمبيق وملاوى وزيمبابوى إلى 732 قتيلا، وذلك وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الدول الثلاثة. 
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ، اليوم الأحد ، أن الإعصار الذى ضرب المنطقة قبل أسبوع تسبب فى مقتل 417 بموزمبيق وحدها و259 فى زيمبابوي بالإضافة إلى 56 فى ملاوى ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بسبب الفيضانات العارمة وسوء الأحوال الجوية الذى يعوق جهود الإغاثة فى الدول الثلاثة.
وأضاف الراديو البريطانى أن الإعصار "إيداى" تسبب أيضا فى إلحاق الضرر بآلاف المبانى وتأثر حوالى 7ر1 مليون شخص ، حيث أنهم يعيشون بدون كهرباء أو مياه جارية فى المناطق التى دمرتها الفيضانات. 
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن المسئولين لن يكونوا قادرين على تحديد العدد النهائى للضحايا إلا بعد انحسار مياه الفيضانات.


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