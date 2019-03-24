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إصابة 4 مواطنين بتسمم وكدمات وجروح فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا

الأحد، 24 مارس 2019 07:23 م
إصابة 4 مواطنين بتسمم وكدمات وجروح فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا مستشفى إسنا
الأقصر – أحمد مرعى
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استقبلت مستشفى إسنا العام، اليوم الأحد، 4 مواطنين مصابين فى حوادث متفرقة وذلك بتسمم سيدة ورجل فى وجبة أرز فاسدة، واصطدام مواطن بجاموس فى حوش للماشية، وسقوط طفلة من الطابق الثانى فى قرية أصفون، فتم تحرير محضر بكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

والبداية كانت باستقبال مستشفى إسنا العام، المواطن "عماد.ع.أ" مقم بقرية الحلة 45 سنة، مصاب بكسر فى ضلوع الصدر واشتباه فى نزيف، وذلك لاصطدام جاموس فى حوش ماشية خاص به بالقرية، وتم إجراء الإسعاف الأولية له ونقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، كما أصيبت الطفلة "بسملة الأمير" من قرية أصفون باشتباه فى ارتجاج بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد إثر سقوطها من الطابق الثانى على السلالم داخل منزلها، وفى الحادث الأخير أصيب كل من "نفيسة.ع.أ" 70 سنة، و"مصطفى.م.أ" 21 سنة بقرية الدير بحالة تسمم إثر تناولهما وجبة أرز فاسدة، فتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.


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