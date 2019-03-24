إصابة صاحب مخبز فى مشاجرة مع 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

نشبت مشاجرة بين صاحب مخبز و3 آخرين بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة البساتين، ونتج عنها إصابة صاحب المخبز واستولوا على مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهمين.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب المخبز وآخرين بسبب خلافات سابقة، وقام على إثرها المتهمون باقتحام المخبز والتعدى على صاحبه وإصابته فى وجهه، وقاموا بسرقة مبالغ مالية من داخل المخبز، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة وجارى ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.