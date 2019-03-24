أنباء عن فرار " البغدادى" وعدد من قيادات "داعش " إلى إدلب السورية

أ ش أ

أكد قيادى فى "وحدات حماية الشعب " الكردية، اليوم الأحد أن هناك معلومات تفيد بفرار زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى، أبو بكر البغدادى وقيادات التنظيم إلى محافظ "إدلب " فى شمال سوريا - التى تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية.

وصرح المتحدث باسم الوحدات الكردية نورى محمود، فى تصريح بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن قوات "سوريا الديمقراطية" والتى تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقرى حررت بلدة "الباغوز" وأعلنت نهاية تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على زعيم التنظيم الإرهابى وقياداته فى البلدة. وأضاف أن غالبية قيادات التنظيم الإرهابي تفر إلى تلك المنطقة.

وكان مصدر أمنى عراقى قد أكد فى وقت سابق أن "البغدادى" يتواجد في منطقة سورية أخرى غير الباغوز، وأنه حاول مرارا اللجوء إلى العراق، لكن طيران التحالف وانتشار فصائل "الحشد الشعبى" على الحدود بين البلدين، دفعه إلى التراجع .